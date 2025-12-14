Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни

Ученые проанализировали более 20 тыс. песен из чарта US Top 100 за период с 1973 по 2023 год. Они оценивали лирическую сложность текстов и их эмоциональную окраску: как часто используются слова, связанные со стрессом (например, «плач», «больно», «одиноко»), и каково общее настроение композиции — негативное или позитивное.