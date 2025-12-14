Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ

В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Джим Кэрри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима
В Индии фанаты устроили погром из‑за обиды на Лионеля Месси
Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием
Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
Сидни Суини рассказала, что ее лента в TikTok состоит из хейта про нее
Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением сюжета «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сикой

Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ

Фото: Secret Travel Guide/Unsplash

Кипр вместе с компанией BLS International запускает сеть визовых центров по всей России. Они начнут работу с 15 декабря, сообщается на сайте посольства республики в Москве.

Пункты приема документов откроются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. За подачу заявления придется заплатить 1,5 евро без учета НДС.

Визовый сбор при оформлении категории C составит 45 евро для детей от 6  до 11 лет, и 90 евро для тех, кому 12 лет и больше. Предварительно записываться для подачи заявления не нужно.

В декабре 2024 года власти Кипра ввели новые визовые требования для туристов из России, они стали сопоставимы с «шенгенскими». Так, например, увеличился срок рассмотрения заявок на визу до 15 дней. Кроме того, сейчас нужно предоставлять выписки из СФР за 10 лет, выписки со счетов за три месяца и информацию о зарплате за полгода.

Недавно стало известно, что в следующем году открыть в России дополнительные визовые центры собирается Япония. Необходимость их открытия объясняли ростом спроса на визы. 

«Большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии в России, а также в генеральном консульстве в Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и, предположительно, эта тенденция сохранится», — говорили в сообщении.

Расскажите друзьям