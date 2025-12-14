Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ

Кипр вместе с компанией BLS International запускает сеть визовых центров по всей России. Они начнут работу с 15 декабря, сообщается на сайте посольства республики в Москве.
Пункты приема документов откроются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. За подачу заявления придется заплатить 1,5 евро без учета НДС.
Визовый сбор при оформлении категории C составит 45 евро для детей от 6 до 11 лет, и 90 евро для тех, кому 12 лет и больше. Предварительно записываться для подачи заявления не нужно.
В декабре 2024 года власти Кипра ввели новые визовые требования для туристов из России, они стали сопоставимы с «шенгенскими». Так, например, увеличился срок рассмотрения заявок на визу до 15 дней. Кроме того, сейчас нужно предоставлять выписки из СФР за 10 лет, выписки со счетов за три месяца и информацию о зарплате за полгода.
Недавно стало известно, что в следующем году открыть в России дополнительные визовые центры собирается Япония. Необходимость их открытия объясняли ростом спроса на визы.
«Большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии в России, а также в генеральном консульстве в Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и, предположительно, эта тенденция сохранится», — говорили в сообщении.