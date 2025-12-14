В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом

На стриминговом сервисе Apple TV появилась русскоязычная озвучка фильма «Формула-1».
Год назад, в декабре 2024 года, компания начала сокращать присутствие своих сервисов в России. Сильнее всего это отразилось на Apple TV: многие новые фильмы и сериалы перестали появляться в приложении для аккаунтов с российским регионом, а те, что выходили, лишались русскоязычного дубляжа.
Издание iPhones.ru со ссылкой на источник добавляет, что появление русскоязычной озвучки «Формулы-1» — лишь первый случай, и в ближайшие месяцы Apple может добавить русскоязычный дубляж и к другим новинкам платформы.
Фильм «Формула-1» — или «F1» — еще в августе стал самой кассовой лентой в карьере Брэда Питта. К тому моменту заработал в домашнем прокате 173 млн долларов. Среди зарубежных рынков на первом месте Китай (55,1 млн), следом идут Великобритания (28 млн), Франция (26,7 млн), Южная Корея (24 млн) и Мексика (19,3 млн).
Ранее, в начале июля, «Формула-1» стала самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн).