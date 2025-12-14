В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов

Ранее синоптики обещали, что декабрь в Москве будет теплым, а среднемесячная температура на 3–5 градусов превысит климатическую норму (для Москвы это –3,5 градуса днем и –8,6 ― ночью). Это значит, что температура в грядущую ночь будет ниже нормы на 2–3 градуса.