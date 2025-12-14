В Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

15 декабря, в понедельник, в Москве прогнозируются заморозки от –9 до –11 градусов ночью и от –5 до –7 градусов днем. Об этом  сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Предстоящая ночь станет еще холоднее прошедшей: с 13 на 14 декабря метеостанция на ВДНХ зафиксировала минимум в –5,7 градуса, а в ночь на понедельник температура может опуститься до –11 градусов.

Ранее синоптики обещали, что декабрь в Москве будет теплым, а среднемесячная температура на 3–5 градусов превысит климатическую норму (для Москвы это –3,5 градуса днем и –8,6 ― ночью). Это значит, что температура в грядущую ночь будет ниже нормы на 2–3 градуса.

Прошедший ноябрь в Москве превысил норму климата на 4,3 градуса и занял вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений.

