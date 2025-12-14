В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях Макана в армии
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей

Фото: Wikimedia

На новогодний стол в этом году россияне потратят около 10 000 рублей.  Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В стандартный набор к празднику вошли продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощная нарезка ( 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закуски (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов копченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. 

В новогоднюю корзину также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. В числе напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай.

Итоговая сумма стола зависит от набора блюд и цен в декабре. Самая дорогая позиция — бутерброды с красной икрой. Продукты для 12 бутербродов обойдутся в 2 666 рублей. Столько же бутербродов со шпротами стоят 304 рубля. На мясную и сырную тарелки потратят 1 237 рублей.

Средняя стоимость салата «Оливье» — 576 рублей на четверых, «Сельди под шубой» — 291 рубль. Разносолы можно купить за 230 рублей,  а фрукты — за 892 рубля. Цена торта составит 718 рублей.

За бутылку шампанского в среднем придется заплатить около 425 рублей, за бутылку вина — 513 рублей, а коньяка — 820 рублей. 25 пакетиков чая будут стоить 85 рублей, сок — 136 рублей, а бутылка минералки — 78,4 рубля. 

Ранее «Афиша Daily» рассказывала, что приготовить к новогоднему столу, если классические селедка под шубой, оливье и запеченная курица не ваша история.  Об этом можно прочитать здесь.

