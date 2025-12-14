Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне

Электроакустическую гитару Martin D-18E Курта Кобейна, с которой тот выступал на MTV Unplugged в 1993 году, передали в дар лондонскому Королевскому музыкальному колледжу. Об этом пишет издание NME.
Кобейн был левшой, поэтому инструмент адаптировали под эту особенность. По словам вдовы музыканта Кортни Лав, это была последняя гитара, на которой музыкант играл перед своей смертью.
Martin D-18E принадлежала дочери музыканта Фрэнсис Бин Кобейн, но в 2018 году та развелась с мужем Исайей Сильвой и инструмент перешел к нему. Через 2 года он продал гитару на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 млн долларов. Инструмент купил владелец австралийской аудиотехнологической компании Rode Питер Фридман. Он подтвердил, что пожертвует Martin D-18E Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне. Мужчина отметил, что сделает это в память о своем отце генри Фридмане.