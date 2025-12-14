Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне

Martin D-18E принадлежала дочери музыканта Фрэнсис Бин Кобейн, но в 2018 году та развелась с мужем Исайей Сильвой и инструмент перешел к нему. Через 2 года он продал гитару на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 млн долларов. Инструмент купил владелец австралийской аудиотехнологической компании Rode Питер Фридман. Он подтвердил, что пожертвует Martin D-18E Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне. Мужчина отметил, что сделает это в память о своем отце генри Фридмане.