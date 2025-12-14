«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

«Колдун Российской империи» — это серия книг в жанре магического детектива. Действие в произведениях происходит в альтернативном Петербурге 1980-х, где вместе с обычными людьми живут колдуны и загадочные дивы. В центре истории — сыщик Гермес Аверин и див Кузя — существо, способное превращаться то в подростка, то в кота.