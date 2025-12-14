Джим Керри хотел остановить съемки в «Гринче» и отказаться от 20 млн долларов из‑за сложного грима

Джим Керри хотел остановить съемки в фильме «Гринч — похититель Рождества» 2000 года из-за сложного грима. Об этом актер и съемочная команда рассказали в интервью изданию Vulture, которое приурочено в 25-летию со дня выхода ленты.
Картина стала самым кассовым хитом 2000 года в США и заработала 346 млн долларов по всему миру. Однако для Кэрри этот опыт стал мучительным из-за изнурительного процесса перевоплощения.
Художник по гриму Рик Бейкер, получивший «Оскар» за работу над фильмом, рассказал, что изначально руководство Universal Pictures планировало просто покрасить лицо Керри в зеленый цвет. Оно не хотело скрывать внешность звезды, которой заплатили 20 млн долларов.
Однако команде эта идея не нравилась. Бейкер обратился к владельцу киносайта «Ain't It Cool News» и попросил опубликовать тестовые снимки в интернет, что вызвало негативную реакцию фанатов. После этого Universal отказалось от первоначального плана.
Кэрри также настаивал на полном перевоплощении в персонажа, однако не предполагал, каким сложным будет этот процесс. Создателям ленты пришлось расположить кончик носа актера на переносице Гринча, из-за чего Джим на протяжении всего фильм мог дышать только ртом.
«Костюм был сделан из ужасно зудящей шерсти яка, которая сводила меня с ума весь день. У меня были пальцы длиной в десять дюймов, поэтому я не мог почесаться, дотронуться до лица или что-либо еще сделать. У меня были зубы, сквозь которые мне приходилось как-то говорить, и у меня были контактные линзы, которые закрывали все глазное яблоко, и я мог видеть только крошечный туннель перед собой», — поделился звезда «Маски».
Продюсер Брайан Грейзер добавил, что команда думала использовать цифровые спецэффекты, чтобы сделать глаза персонажа зелеными, но Кэрри отказался. «Я сам хотел полного перевоплощения, и сам же от этого пострадал», — признался Кэрри.
Режиссер Ховард рассказал, что у исполнителя главной роли «начались панические атаки» в первые дни съемок из-за того, насколько ему было некомфортно в гриме. «Я видел, как он лежал на полу между съемочными площадками с бумажным пакетом. Буквально на полу. Он был несчастен», — сказал он.
После первого съемочного дня, когда актеру пришлось провести в гримерном кресле 8 часов, тот хотел приостановить съемки и вернуть гонорар. Чтобы удержать Керри, создатели фильма наняли эксперта ЦРУ по сопротивлению пыткам.
Тот предложил актеру несколько техник. Например, бить себя по ноге, как можно чаще курить и много есть. Кэрри добавил, что ему очень помогла музыка группы Bee Gees, которую он слушал во время процесса нанесения грима.
«Это был невероятно мучительный процесс. Дети постоянно были у меня в голове. Я говорил себе: „Это ради детей. Это ради детей. Это ради детей“», — отметил Джим.
Сложно было и художнику по спецэффектам Казухиро Цуджи. Тот признался, что ему потребовалась психотерапия из-за сложного характера Кэрри.
12 декабря «Гринч, похититель Рождества» вернулся в кинотеатры США в честь 25-летия ленты. Недавно Тейлор Момсен и Джим Кэрри впервые за 25 лет встретились на 40-й церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.
Момсен в интервью похвалила бывшего коллегу за то, как он серьезно относился к своей работе. «Мне очень нравилось, как он обо мне заботился. Он всегда был очень добрым. Процесс съемок "Гринча" и знакомство с Джимом, несмотря на весь его грим, оказались просто замечательными», — сказала певица.