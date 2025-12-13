Чон Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel
В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях Макана в армии

Фото: Росгвардия

В Росгвардии заявили, что распространяемая в соцсетях и СМИ информация о привилегиях Макана в армии не «соответствует действительности», пишет ТАСС.

«В настоящее время рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги. Сообщения о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео с участием рядового Косолапова, также недостоверны», — говорится в сообщении.В Росгвардии отметили, что артиста разместили в стандартных условиях, а питается он в установленном порядке вместе со всем личным составом.

Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что повара из дивизии Макана отправили на гауптвахту за съемку рэпера, курящего в неположенном месте. При этом самого рэпера не наказали. Mash также утверждает, что с первого дня Андрею Косолапову выделили сопровождающего,  который защищает его от непредвиденных ситуаций. Кроме того, ему разрешили неограниченно пользоваться мобильным телефоном и дали офицерскую форму. Остальным срочникам якобы запретили занимать у Макана деньги и фотографироваться с ним.

Макан ушел в армию в конце ноября. Музыкант cлужит в одном из подразделений Росгвардии в дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского.

