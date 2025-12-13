Карл III поделился хорошими новостями о борьбе с онкологическим заболеванием

Король Великобритании Карл III записал видеообращение, в котором поделился «хорошими новостями» о своем состоянии здоровья, пишет Би-би-си.



Он рассказал, что объем терапии его онкологического заболевания снизится в следующем году. «Сегодня я могу поделиться с вами хорошими новостями о том, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний мой график лечения рака в новом году можно будет сократить», — сказал король в своей речи.



Монарх объявил о своем заболевании в феврале 2025 года, не уточнив конкретный тип рака, с которым он столкнулся. Сообщалось, что Карл III решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».



