Умер художник-нонконформист Геннадий Устюгов

Умер 88-летний художник-нонконформист и поэт Геннадий Устюгов. Об этом сообщает газета «Мой район» со ссылкой на Виктора Чувашева, преподающего в изобразительной студии при психоневрологическом интернате № 1 в Зеленогорске. Там Устюгов проживал последние годы.



Устюгов родился в городе Токмак в 1937 году в Киргизской ССР, затем его семья переехала в Ленинградскую область. В юности поступил в художественную школу, которую не окончил.



Работал на заводе, грузчиком, сварщиком и в других местах. В 1963 году ему поставили диагноз «шизофрения». В 1975 году стал членом «Товарищества экспериментальных выставок».



Устюгов был одним из самых известных представителей неофициального искусства Ленинграда 1970-1980-х годов. Картины художника хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Музее Циммерли в США и частных коллекциях.







