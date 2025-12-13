В Росгвардии опровергли информацию о привилегиях Макана в армии
Чон Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel

Фото: Chanel

Певец Чон Чонгук из южно-корейской группы BTS стал глобальным амбассадором Chanel. Об этом пишет WWD.

«Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего. Как артист я остаюсь верным собственному стилю, принимая новые вызовы, поэтому партнерство с Chanel особенно значимо», — рассказал Чонгук. 

Представитель бренда отметил, что назначением Чона они подтверждают  стремление соответствовать духу времени, сотрудничая с современными артистами. «Он идеально воплощает суть нашего модного дома», — добавили они.

Недавно стало известно, что BTS завершили работу над новым альбомом. Его выход запланирован на весну 2026 года. 

