Чон Чонгук из BTS стал амбассадором Chanel

Певец Чон Чонгук из южно-корейской группы BTS стал глобальным амбассадором Chanel. Об этом пишет WWD.



«Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего. Как артист я остаюсь верным собственному стилю, принимая новые вызовы, поэтому партнерство с Chanel особенно значимо», — рассказал Чонгук.



Представитель бренда отметил, что назначением Чона они подтверждают стремление соответствовать духу времени, сотрудничая с современными артистами. «Он идеально воплощает суть нашего модного дома», — добавили они.



Недавно стало известно, что BTS завершили работу над новым альбомом. Его выход запланирован на весну 2026 года.