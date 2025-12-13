Турция строит космодром в Сомали

«Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», ― сказал Байрактар на технологическом форуме Take off в Стамбуле.