Турция строит космодром в Сомали

Сидни Суини рассказала, что ее лента в Tik Tok состоит из хейта про нее
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка

Турция строит космодром в Сомали

Фото: NASA

Турция начала строительство космодрома в Сомали. Об этом заявил председатель совета директоров авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова передает Türkiye Today.

«Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», ― сказал Байрактар на технологическом форуме Take off в Стамбуле.

Глава Baykar подчеркнул, что новый космодром даст Турции возможность использовать собственные ракеты-носители.

Он также рассказал о планах Baykar построить турецкую навигационную систему ― аналог GPS. Она будет называться Ulug Bey ― в честь государственного деятеля XV века и внука Тамерлана Улугбека. Над проектом работают 130 инженеров.

Турция активно развивает собственную космическую программу с конца 2010-х годов. В 2018 году в стране было создано Турецкое космическое агентство (TUA), которое координирует работу в этой сфере. За последние годы Турция запустила несколько телекоммуникационных и наблюдательных спутников, включая серию Türksat и разведывательные аппараты Göktürk, а в 2023 году вывела на орбиту спутник İMECE собственного производства.

Расскажите друзьям