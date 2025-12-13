Турция строит космодром в Сомали

Турция начала строительство космодрома в Сомали. Об этом заявил председатель совета директоров авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар. Его слова передает Türkiye Today.
«Обычно космодром должен находиться недалеко от океана, чтобы эксплуатировать ракеты-носители. И в Сомали Турция располагает такой территорией площадью 30 на 30 километров. Таких площадок в мире всего 12. Государство уже приступило к строительству космодрома в Сомали», ― сказал Байрактар на технологическом форуме Take off в Стамбуле.
Глава Baykar подчеркнул, что новый космодром даст Турции возможность использовать собственные ракеты-носители.
Он также рассказал о планах Baykar построить турецкую навигационную систему ― аналог GPS. Она будет называться Ulug Bey ― в честь государственного деятеля XV века и внука Тамерлана Улугбека. Над проектом работают 130 инженеров.
Турция активно развивает собственную космическую программу с конца 2010-х годов. В 2018 году в стране было создано Турецкое космическое агентство (TUA), которое координирует работу в этой сфере. За последние годы Турция запустила несколько телекоммуникационных и наблюдательных спутников, включая серию Türksat и разведывательные аппараты Göktürk, а в 2023 году вывела на орбиту спутник İMECE собственного производства.