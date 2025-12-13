Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России

В преддверии Нового года на площадках проекта «Зима в Москве» состоится акция «Письма добра». Желающие смогут бесплатно отправить новогодние открытки своим близким на любой адрес в России. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Каждые выходные с 13 по 28 декабря и с 17:00 до 20:00 часов волонтеры в куртках фиолетового цвета соберут праздничные поздравления. Собранные открытки отсортируют и направят адресатам 16 и 29 декабря, а также после новогодних праздников.



Волонтеров можно встретить на площадках проекта «Зима в Москве». С 13 декабря они будут на катке в парке «Кузьминки» и на улице Чичерина (дом 8, корпус 1). С 21 декабря — на катке на территории парка Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51) и на катке на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Они также будут встречать москвичей с 09:00 до 11:00 на 39 площадках дружеских стартов «5 верст» 20 декабря и в 11 точках парковых забегов движения С95 13 декабря.



Недавно стало известно, что в Новый год в Москве будут вручать подарки детям. Их раздадут в метро и другом общественном транспорте города.

