Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря

Музей откроется выставкой «Комнаты ОБЭРИУ», которая проработает три месяца. Она объединит семь ключевых частных коллекционеров по теме. Высказывания каждого из них разместятся в отдельных пространствах квартиры и будут объединены в общий нарратив о рождении и смерти объединения и его участников.