Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря

15 декабря в бывшей квартире поэта Александра Введенского в Петербурге откроется музей ОБЭРИУ. Об этом говорится на сайте культурного центра.
Музей откроется выставкой «Комнаты ОБЭРИУ», которая проработает три месяца. Она объединит семь ключевых частных коллекционеров по теме. Высказывания каждого из них разместятся в отдельных пространствах квартиры и будут объединены в общий нарратив о рождении и смерти объединения и его участников.
«Первые „пробы“ пространства выставкой помогут нам лучше понять, как оно живет и работает. А дальше нам предстоит большая работа по созданию места памяти, не реставрирующего прошлое, а рефлексирующего над ним, способного объединить вокруг себя сообщество — интеллектуальное содружество сто лет спустя», ― отметили представители площадки.
Музей откроется в доме Павла Мульханова, на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта. Это бывшая фамильная квартира Александра Введенского, которая до недавних пор была коммуналкой.
Автором идеи выступила Юлия Сенина, курирующая музей «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Инвестор проекта ― Андрей Гнатюк, владелец арт-усадьбы Веретьево. Сенина и Гнатюк договорились с владельцами коммуналки на покупку квартиры.
Во время реставрационных работ в квартире нашли ценные исторические свидетельства ― граффити обэриутов, обои, газеты, росписи на потолке, помнящие семью Введенских. Их поместили под музейное стекло.
Дом на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта архитектор Павел Мульханов построил в 1911 году. Введенские переехали сюда в 1914 году, и с большой вероятностью в их квартире до этого никто не жил. Квартира полностью принадлежала Введенским в ленинградские годы жизни поэта, в том числе в период расцвета ОБЭРИУ, и здесь проходили встречи участников объединения.
В 1930-х семью Введенских уплотнили, и квартира начала превращаться в коммуналку. Вероятно, это произошло после первого ареста поэта в 1931 году. До настоящего времени в квартире сохранились шкафы и печь, в которой после ареста Введенского его супруга сожгла все рукописи поэта, хранившиеся здесь. По разным оценкам, в огне и при других обстоятельствах были уничтожены почти три четверти «взрослых» произведений Введенского.