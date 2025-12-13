Выпавший в Москве снег растает до Нового года

Ночь с 12 на 13 декабря стала для Москвы самой холодной с начала зимы. Температура опускалась до -5,8 градусов, а по области ― до -6,6. В воскресенье и понедельник в столице ожидается от -5 до -7 днем и от -6 до -11 ночью. Во вторник же столбики термометров «устремятся в зону оттепелей», отметил Леус.