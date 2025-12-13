Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании

Аукционному дому Bruun Rasmussen в Дании не удалось продать бутылку шампанского Dom Perignon, выпущенного к свадьбе принца Чарльза и Дианы, сообщает Associated Press.



Стартовую цену для лота установили в 600 тысяч датских крон (около 80 тысяч евро). «Заявки не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, [лот] не был продан», — сообщил представитель аукционного дома.



Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на Диане Спенсер в соборе Святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. В честь этого события было выпущено шампанское ограниченным тиражом. Всего изготовили 12 бутылок.



Недавно Меган Маркл опубликовала видео из Парижа в нескольких сотнях метров от моста Альма, где погибла принцесса Диана. После этого Меган попала под шквал критики.