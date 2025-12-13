Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании

Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет

Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании

Фото: Terry Fincher/Getty Images

Аукционному дому Bruun Rasmussen в Дании не удалось продать бутылку шампанского Dom Perignon, выпущенного к свадьбе принца Чарльза и Дианы, сообщает Associated Press. 

Стартовую цену для лота установили в 600 тысяч датских крон (около 80 тысяч евро). «Заявки не достигли желаемой минимальной цены, и поэтому, к сожалению, [лот] не был продан», — сообщил представитель аукционного дома.

Принц Чарльз, ныне король Карл III, женился на  Диане Спенсер в соборе Святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. В честь этого события было выпущено шампанское ограниченным тиражом. Всего изготовили 12 бутылок.

Недавно Меган Маркл опубликовала видео из Парижа в нескольких сотнях метров от моста Альма, где погибла принцесса Диана. После этого Меган попала под шквал критики. 

Расскажите друзьям