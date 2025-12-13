Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Найден мертвым Актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»

Фото: Al Pereira/Getty Images

Актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво» найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на его менеджера и заявление полиции. Актеру было 60 лет.

По словам правоохранителей, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. 

Менеджер актера Грегг Эдвардс отметил, что Грин, несмотря на репутацию человека, с которым трудно работать, был перфекционистом, полностью отдавался каждой роли и стремился сделать работу «идеально».

Грин родился в городе Монклер, штат Нью-Джерси. В 15 лет он сбежал из дома и жил на улицах Нью-Йорка, где, как говорил сам актер в интервью 1996 года, начал употреблять наркотики, а затем и продавать их. После попытки самоубийства в марте 1996 года он обратился за лечением от зависимостей.

За свою карьеру актер исполнил около 95 киноролей. Среди них роль Зеда ― садистского охранника и серийного убийцы — в хите Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года. В фильме «Маска» с Джимом Керри и Кэмерон Диас он сыграл безжалостного мафиози Дориана Тайрелла.

Среди других картин из его фильмографии ― «Закон неизбежности», «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тренировочный день».

