Найден мертвым Актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»

Грин родился в городе Монклер, штат Нью-Джерси. В 15 лет он сбежал из дома и жил на улицах Нью-Йорка, где, как говорил сам актер в интервью 1996 года, начал употреблять наркотики, а затем и продавать их. После попытки самоубийства в марте 1996 года он обратился за лечением от зависимостей.