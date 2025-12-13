Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино

Фильм «Емельяненко» рассказывает о жизни и карьере бойца ММА Александра Емельяненко, брата другого известного российского бойца Федора Емельяненко. Премьера фильма состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году.



В октябре Валерия Гай Германика рассказала, что ее работу о спортсмене сняли с фестиваля «Послание к человеку». По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля.