Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки

Фото: @artur.shust

Сооснователь сети чайных Pims Артур Шустериовас в интервью «РБК Стиль» впервые прокомментировал скандальную рекламу, в которой парень грубо трогает девушку. Он назвал ролик ошибкой. 

«Спустя время я уверен только в том, что эти ролики были ошибкой. Согласовал бы я их, находясь в текущей точке? 100% нет. Контент реально задел людей, в том числе часть аудитории, которая любит нас и покупает наши напитки», ― сказал он.

При этом Шустериовас уверен, что в 2000-х реакция точно была бы другой. «Мы поняли, как важно быть внимательными к тому, что волнует общество, а еще что мы не такие опытные и всезнающие, как нам казалось», — отметил он.

Бизнесмен также назвал абсолютно некорректными комментарии Pims, которые появились сразу после волны хейта. В них представители сети говорили, что «не извиняются за контент, а объясняют ситуацию». 

По словам Шустериоваса, ролик скандальную рекламу решили снять, поскольку тогда был тренд на ролики с задержаниями. Первым такое видео снял испанский бренд Cold Culture, но без сексуализированного подтекста. 

«Не было какого-то продюсера, который дал техническое задание, что нужно снять именно так, именно с такими ролями и в таких красках. Контент мы всегда согласовываем внутри команды — и моя зона ответственности здесь тоже есть. Мы посмотрели, подумали, что хотим какие-то моменты подправить, и решили: «Прикольно, будет вайбово сделать». И сделали», ― пояснил сооснователь Pims.

Он отметил, что компания хотела всех опередить, думая, что другие бренды тоже подхватят тренд: «Это был главный стимул — о том, чтобы хайпануть на повестке, мы не думали». 

Однако все пошло не по плану ― ролик получил просмотры, и «волна стихла», но потом о видео вновь заговорили, но уже в негативном ключе и в более широких масштабах.  

«Все раскручивалось очень быстро, неконтролируемо и с новой для нас призмой — пока этого не произошло, мы не могли этого предвидеть и рассуждать такими категориями, мыслили «единицей контента». Реакция нам далась очень тяжело. Ударила по команде, по партнерам, по моему ментальному состоянию. Мы все просто офигели», — заявил Шустериовас.

Скандальную рекламу Pims выпустили 23 июня. Ролик вызвал шквал критики: пользователи сочли, что рекламировать продукт через образы насилия ― моральное дно, и задались вопросом, почему такую рекламу бренд не опубликовал в грузинском или дубайском аккаунте. Некоторые решили отказаться от продукции компании.

После волны критики представители компании написали, что счастливы от бурной реакции: «Мы правда в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного комьюнити Москвы (и не только). Мы отключили комментарии, потому что знали: будет много „мнений, которые никто не просил“ :) ». Спустя несколько дней сеть удалила скандальный ролик. 

