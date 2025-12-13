Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд

На втором месте еще одно блюдо родом из Исландии ― торраматур (thorramatur). Это сет из нескольких традиционных национальных деликатесов, которые едят с середины января по середину февраля. В стандартный набор входят ферментированное мясо акулы, копченая баранина, овечья голова и кровяные колбаски. Вяленую рыбу и мясные продукты нарезают тонкими ломтиками или небольшими кусками и подают с ржаным хлебом и маслом.