Картину с первым изображением сюжета «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов

Картина написана акрилом с помощью аэрографа художником и дизайнером кинопостеров Томом Юнгом. Она впервые появилась в газетной рекламе 13 мая 1977 года — чуть менее чем за две недели до выхода космической саги Джорджа Лукаса. Позже изображение украшало билборды, журнальную рекламу и театральные программы.