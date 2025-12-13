Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации

Иллюстрация: Disney

«Зверополис-2» преодолел рубеж в 1 млрд долларов мировых сборов через 17 дней после выхода. Это быстрее любого голливудского мультфильма и любого фильма с рейтингом PG, сообщает The Hollywood Reporter. 

Продолжение «Зверополиса» стало вторым голливудским фильмом, собравшим в этом году 1 млрд долларов. Помимо него это удалось лишь еще одному диснеевскому блокбастеру ― «Лило и Стич». 

Это также первый случай, когда Walt Disney Animation Studios выпускает два подряд фильма с миллиардными сборами: ранее такой результат показала «Моана 2». С 2013 года у студии уже пять картин, собравших более 1 млрд долларов, — в сериях «Холодное сердце», «Моана» и «Зверополис».

«Все в Disney Animation вложили в этот фильм сердце, душу и страсть, чтобы рассказать историю, полную радости и воображения — сказал Джаред Буш, креативный директор студии — Этот рубеж невероятно важен для нас, потому что прежде всего он означает, что зрители приходят в кино ради совместного опыта — чтобы смотреть этот фильм на большом экране вместе, люди самых разных возрастов и из самых разных уголков мира. Это и есть мечта „Зверополиса“, ставшая реальностью».

Если брать все мультфильмы (а не только голливудские), то рекорд по преодолению миллиардной отметки принадлежит китайскому «Нэчжа побеждает Царя драконов». Он заработал 1,1 млрд долларов всего за 12 дней проката, причем только в одной стране ― Китае. Впоследствии «Нэчжа-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории, заработав в прокате более 2 млрд.

