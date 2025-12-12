Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix

Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио де Сика
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков

Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix

Фото: John Sciulli/Getty Images

Американского режиссера Карла Эрика Ринша, снявшего фильм «47 ронинов», признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, которые он получил от Netflix на производство сериала «Белый конь». Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Кинематографисту теперь грозит до 90 лет тюремного заключения за то, что он использовал в своих целях 11 млн долларов. Ринша признали виновным по семи различным пунтам обвинения. Окончательный приговор вынесут 17 апреля.

Адвокат режиссера Бенджамин Земан не согласился с решением суда. Он назвал вердикт ошибочным и создающим «опасный прецедент для художников, которые оказываются втянутыми в договорные и творческие споры со своими меценатами».

Прокуратура заявила, что Netflix первоначально выделил 44 млн долларов на создание сериала в период с 2018 по 2019 год, а Ринш позднее запросил еще 11 млн. Компания выплатила дополнительную сумму в марте 2020 года.

После этого, по словам обвинения, Ринш перевел деньги на различные счета, а затем перечисли их на личный брокерский счет. Там он использовал их для «совершения ряда личных и спекулятивных покупок ценных бумаг». По словам прокуроров, режиссер потерял более половины денег менее чем за два месяца после получения.

Оставшиеся деньги он, согласно заявлению прокуратуры, потратил на криптовалюту и личные покупки, включая пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari общей стоимостью не менее 2,4 миллиона долларов, а также часы, мебель и антиквариат.

Ринш начал карьеру со съемки рекламных роликов. В 2013 году он выпустил свой первый и единственный полнометражный фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом. Он провалился в прокате.

Расскажите друзьям