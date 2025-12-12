Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix

После этого, по словам обвинения, Ринш перевел деньги на различные счета, а затем перечисли их на личный брокерский счет. Там он использовал их для «совершения ряда личных и спекулятивных покупок ценных бумаг». По словам прокуроров, режиссер потерял более половины денег менее чем за два месяца после получения.