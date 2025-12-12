Хелена Бонэм Картер может сыграть главную роль в четвертом сезоне «Белого лотоса»

Британская актриса Хелена Бонэм Картер намерена сыграть сыграет главную роль в четвертом сезоне «Белого лотоса». Об этом сообщил Deadline.
Артистка ведет переговоры об участии в сериале. HBO пока отказывается комментировать возможную сделку.
О начале кастинга нового сезона «Белого лотоса» рассказал в ноябре гендиректор компании Кейси Блойс. Подробности сюжета продолжения, как обычно, держатся в секрете.
СМИ писали, что действие грядущих эпизодов развернется во Франции. Съемки, как сообщается, могут начаться уже весной.
«Белый лотос» рассказывает о приключениях и злоключениях богатых гостей, которые доводят персонал пятизвездочного курорта до предела. Третий сезон шоу завершился в апреле 2025 года.
Дата выхода четвертого сезона еще не определена. Шоураннером выступит Майк Уайт.