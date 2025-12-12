Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы

Американская актриса Гленн Клоуз («Роковое влечение», «Опасные связи», «Жена») рассказала в подкасте «Wiser Than Me», что спланировала собственную смерть. Она хочет провести последние годы жизни в маленьком коттедже.
Клоуз уже строит этот дом прямо позади своего текущего жилища. В коттедже, как поделилась артистка, будет всего две спальни — одна для самой Гленн и другая для ее сиделки. «И именно там я умру. Счастливо», — заявила актриса.
Последний дом восьмикратной номинантки на премию «Оскар» будет похож на тот, в котором жили ее бабушка и дедушка. «Самые счастливые и вдохновляющие годы моей жизни прошли именно в этом месте», — пояснила Клоуз.
«У моих бабушки и дедушки был замечательный каменный коттедж на их ферме, на их участке. Он, как мне кажется, изначально был скотобойней. Но его переделалаи в очень уютный домик», — вспомнила актриса.
Она добавила, что ее первое осознанное воспоминание связано именно с этим домом — и поэтому Гленн хотела бы провести остаток своих дней в точно таком же коттедже.
«Думаю, каменная часть уже построена. И, кажется, на этой неделе начнут строить веранду. Там есть небольшая веранда, которая спускается на террасу между коттеджем и большим домом. Я становлюсь такой счастливой, когда думаю о ней», — поделилась Клоуз.
Хотя артистка уже составила план на свою кончину, она по-прежнему чувствует себя молодой. Клоуз подчеркнула, что ощущает себя «лет на 20» или «может быть, на 30 с небольшим».
«Когда я думаю о том, сколько мне на самом деле лет, это меня просто поражает. Поэтому я не особо об этом думаю. Мне не кажется, что я соответствую тому, какой люди ожидают меня видеть в 78 лет», — добавила она.
Гленн Клоуз недавно появилась в сериале «Все честно» — его уже продлили на второй сезон. Также актриса снялась в фильме «Достать ножи: Воскрешение покойника», который выйдет на Netflix в декабре.