ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной

Две трети (67%) россиян не поддерживают решение суда по делу певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
«Судебное решение по делу Долиной видится россиянам несправедливым: две трети наших сограждан скорее с ним не согласны, каждый седьмой — согласен», — говорится в сообщении центра. При этом среди представителей самого старшего поколения вынесенное решение находит поддержку вдвое чаще, чем среди россиян в целом.
Большинство опрошенных слышали об истории вокруг квартры с Долиной (87%). Скандал у многих вызвал рост недоверия к вторичному рынку недвижимости, (62%). Опрос проводился 5 декабря, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, заседание пройдет 16 декабря.
Четыре фигуранта дела получили сроки от четырех до семи лет. Случай получил большой резонанс в обществе и СМИ. Использованную схему обмана с жильем, известную также как «бабушкина схема», стали называть «схемой Долиной». А эффект, вызванный ее распространением, — «эффектом Долиной» (о чем даже появилась статья в Википедии). На саму певицу на фоне скандала обрушилась волна хейта, ее начали вырезать из новогодних программ.