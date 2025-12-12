Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя

Американский актер Итан Хоук рассказал в проекте Variety «Actors on Actors», что в молодости пытался стать боксером, впечатлившись фильмом «Рокки» с Сильвестром Сталлоне.
Хоук поделился, что начал тренироваться после просмотра картины. Он брал уроки на протяжении примерно полугода, но затем завязал со спортом после того, как поучаствовал в одном поединке.
«У меня был один бой — и бокс мне больше не нравился. Меня избили. Я считал себя неплохим боксером в защите, но парень так сильно бил меня по рукам, что я сам себя колотил. Я сделся. Мне не понравилось проигрывать», — вспомнил артист.
Собеседницей Хоука по «Actors on Actors» стала актриса Сидни Суини. Артисты обсудили последние проекты друг друга — ленту «Голубая Луна» Ричарда Линклейтера, над которой Хоук работал последние 10 лет, и драму «Кристи» Дэвида Мишо об американской боксерше Кристи Мартин — в ней Суини исполнила главную роль.
Ранее Линклейтер признавался, что на съемках «Голубой луны» доводил Итана Хоука своими требованиями так, что тот был готов ударить его. Кинематографисты не поссорились только потому, что дружат более 30 лет.
Драму «Голубая луна» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Она рассказала о поэте Лоренце Харте, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его многолетний соавтор празднует оглушительный успех мюзикла «Оклахома!». Трейлер фильма можно посмотреть здесь, а оценки критиков — тут.
«Кристи» представили в сентябре на кинофестивале в Торонто. Критики тогда высказали смешанную оценку картины, хотя работу Суини хвалили. Несмотря на это, фильм провалился в кинопрокате. Актриса Руби Роуз обвинила Суини и скандалы вокруг ее фигуры в неуспехе ленты.