В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов

Первый урожай российских бананов планируют вырастить в Ставропольском крае в 2027 году, пишет ТАСС.



Кроме того, в регионе намерены начать выращивать и другие тропические фрукты. «Если у нас получится вырастить качественные и вкусные бананы, поверьте, мы на этом не остановимся. Ставропольский край будет дальше развивать это направление и выращивать другие тропические фрукты», — рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.



По его губернатора, несмотря на то что Ставрополье расположено в зоне мягкого и теплого климата, бананов растить там трудно. «Решались вопросы энергоснабжения, водоснабжения, дорожной инфраструктуры», — сказал он.



