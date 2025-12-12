Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»

Америкаская актриса Дженнифер Гарнер снимется в комедии «Осталась одна попытка» («One Attempt Remaining»), которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер Кэй Кэннон, известная по картине «Золушка» с Камилой Кабейо. В своем новом проекте кинематографистка расскажет историю бывшей пары, которая спустя годы после скандального развода узнает, что купленная ими некогда криптовалюта теперь стоит миллионы.

Экс-супруги надеются получить деньги, но не могут вспомнить пароль от аккаунта. Когда счет грозятся аннулировать, герои объединяются, чтобы восстановить события безумной ночи на круизном лайнере и найти доступ к их состоянию. Попутно они разбираются, почему когда‑то полюбили друг друга.

Сценарий будущей ленты написали Джо Бут и Алекса Алеманни. «Осталась одна попытка» станет их третьим совместным проектом. В создании фильма участвовали компании Cannon, 21 Laps и Linden Productions.

Продюсировать картину будут Шон Леви и Дэн Левайн, Николь Кинг и Гарнер. Исполнительными продюсерами станут Бекка Эдельман, Деанна Бариллари и Берген Суонсон.

