Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года

Британская редакция Vogue также составила свой топ из самых хорошо одетых подданных Великобритании. В него включили принцессу Уэльскую Кейт, Алексу Чанг, Сиенну Миллер, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Викторию Бекхэм. Их журнал посчитал наиболее влиятельными в мире моды.