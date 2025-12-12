Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Американский журнал Vogue подвел итоги года и назвал самых хорошо одетых людей 2025-го. Список имен и фото лучших нарядов появились на сайте издания.

В перечень журнала вошли примерно 50 моделей, актеров, музыкантов, политиков и бизнесменов. Среди них оказались Bad Bunny, Дженна Ортега, Айо Эдебири, Доэчи, Дженнифер Лоуренс, Колман Доминго, Рианна, A$AP Rocky, Розалия, Зои Кравиц, Памела Андерсон, Тимоте Шаламе, Кейт Бланшетт, Тайла и Александер Скарсгорд.

CМИ отметило манекенщицу Алекс Консани, дизайнера Хайдера Аккерманна, корейскую поп-звезду G-Dragon, баскетболиста Шая Гилждес-Александра, модельера Миуччу Прада, художницу Раму Дуваджи, танцовщицу Индию Брэдли, диджея Пегги Гоу и — нежиданно — папу Римского Льва XIV.

Британская редакция Vogue также составила свой топ из самых хорошо одетых подданных Великобритании. В него включили принцессу Уэльскую Кейт, Алексу Чанг, Сиенну Миллер, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Викторию Бекхэм. Их журнал посчитал наиболее влиятельными в мире моды.

В категории «Восходящие звезды» журналисты отметили Эйми Лу Вуд, Рейчел Джонс, Члиту Коллинз и Дэвида Йонссона, в категории «Эксцентрики» — Эмму Коррин, Ричарда Э.Гранта, Клаудию Винклман и Синтию Эриво.

Кроме того, в список британского Vogue вошли Лиам Галлахер, Амаль Клуни, Микита Оливер, Айриз Лоу, Грейс Уэйльс Боннер, Чарли XCX, Дуа Липа, Суки Уотерхаус, Лили Аллен, FKA Twigs, Джош О’Коннор, Харрис Дикинсон, Иэн Райт, Риз Ахмед, Симона Эшли, Розамунд Пайк, Кира Найтли, Оливия Колман и другие.

