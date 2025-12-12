Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла

На ютуб-канале Angel появился трейлер «Скотного двора» — мультфильма Энди Серкиса по одноименной повести Джорджа Оруэлла. В зарубежный прокат он выйдет 1 мая 2026 года.
Картина расскажет о группе животных, которые устраивают бунт на ферме и выгоняют оттуда своего хозяина. После этого власть переходит к свиньям, возглавляемым Наполеоном.
Свинью Наполеона в мультфильме озвучил Сет Роген. Голоса другим персонажам подарили Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Лаверна Кокс, Кэтлин Тернер и Иман Веллани.
Режиссером мультфильма выступает Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работал над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).
Джордж Оруэлл издал повесть-притчу «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России. В ней книга была запрещена до 1998 года. Выйдет ли мультфильм в прокат в российских кинотеатрах, пока неизвестно.