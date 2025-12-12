Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно

Фото: Joanna Stingray/Getty Images

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» продали раньше запланированного аукциона, который должен был состояться 18 декабря. Об этом сообщил ТАСС. 

Cтартовая цена лота составила 1 млн рублей, точная сумма финальной стоимости не раскрывается. «Досрочный выкуп на аукционном рынке, как в России, так и за рубежом, явление достаточно редкое. Но когда появляется покупатель с выраженным интересом к конкретному лоту, и он готов предложить цену, от которой не могут отказаться ни продавец, ни аукционный дом, стороны, как правило, приходят к соглашению. В таких случаях, строго в соответствии с правилами торгов, лот снимается с аукциона заранее», — прокомментировал директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

Бурмистров отметил, что интерес к лоту у покупателей был крайне высоким. «Аукцион — это всегда непредсказуемая история. В итоге предложение, сделанное покупателем, полностью устроило всех участников процесса», — заключил он.

Рукопись написана на тетрадном листе, в ней есть подпись журналиста и автора статей по истории русского рока Нины Барановской. На документе также указана дата записи — 7 июня 1986 года. 

