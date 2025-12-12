Немецкий режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте мероприятия.
Вендерс будет председателем жюри 76-го Берлинале, который пройдет с 12 по 22 февраля. Кинематографист признался, что ему и в голову не приходило, что однажды он окажется во главе жюри главного кинофестиваля в его родном городе.
«Это будет совершенно новый способ смотреть фильмы на Берлинале — наконец-то посмотреть каждый фильм из конкурсной программы и обсудить их все подробно с группой умных и любящих кино людей. Что может быть лучше?» — отметил он.
Директор кинофестиваля Триша Таттл добавила, что с нетерпением ожидает, куда Вендерс поведет Берлинале. «Сказать, что мы гордимся этим отечественным эрудитом, значит ничего не сказать», — подчеркнула она.
«На протяжении шести десятилетий он создавал фильмы, которые трогают и восхищают нас своей человечностью и чувством удивления. Его ненасытное любопытство и глубокое владение языком кино очевидны в каждой его работе», — отметила Таттл.
Вим Вендерс — один из самых значимых представителей нового немецкого кино, его творчество получило мировое признание еще в 70-х годах. Он снял такие карины как «Алиса в городах», «Париж, Техас», «Небо над Берлином», «Клуб „Буена Виста“», «Пина: Танец страсти», «Соль земли», «Погружение» и «Идеальные дни».