Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»

Ангела Меркель поделилась, что больше не складывает руки ромбом в своем фирменном жесте. Бывший канцлер Германии рассказала в интервью журналу Stern, что он ей «больше не идет».
Занимая должность канцлера Германии с 2005 по 2021 год, Меркель прославилась тем, что на протокольных съемках держала руки перед собой. Ее пальцы были сомкнуты, образуя фигуру, похожую на ромб.
Меркель добавила, что иногда люди при ней повторяют ее жест. «Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», — пошутила она.
После Меркель пост канцлера Германии занял Олаф Шольц. В 2025 году его сменил 70-летний Фридрих Мерц.