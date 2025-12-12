В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса

Московские власти согласовали проект первого в России высотного круглогодичного парка, который появится на месте монорельса. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, протяженность парка составит четыре километра, и он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, который свяжет ботсад имени Цицина и Тимирязевский парк. Открытие парка намечено на 2027 год.
На месте бывших станций монорельса создадут многофункциональные общественные пространства. В парке также появятся двухэтажные павильоны для образовательных мероприятий и кафе с панорамными видами. Для пробежек проложат дорожку длиной четыре километра.
Проект планировки охватывает площадь 82,4 гектара. Парк объединит пять районов: Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Московский монорельс проработал около 20 лет и закрылся 28 июня 2025 года. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.
Летом этого года власти предложили заменить монорельс круглогодичным парком. Эту идею поддержал на платформе «Активный гражданин» более 71% проголосовавших.