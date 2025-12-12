В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса

Московский монорельс проработал около 20 лет и закрылся 28 июня 2025 года. По данным Дептранса, монорельс был стабильно убыточен: ежегодные затраты превышали 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляла около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.