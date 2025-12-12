Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Михаил Дегтярев презентовал прототип нового олимпийского мишки, который скоро пройдет регистрацию в Роспатенте. Фотография появилась в телеграм-канале министра спорта РФ.

Дегтярев добавил, что права на оригинального мишку 1980 года принадлежат МОК, поэтому новый талисман должен быть похож, но не идентичен. Ранее глава Олимпийского комитета России отмечал, что мишка — один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны.

«Он выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — говорил Дегтярев.

Автором талисмана 1980 года был иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. В итоге победу одержал эскиз 42-летнего Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам.

В апреле 2019 года в качестве талисманов национальной команды представили мишку-неваляшку и шапко-кота. Дизайн персонажей разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. 

Олимпиада пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе. 

