Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»

Кадр: HBO

Телеканал HBO опубликовал промо-ролик о своих будущих проектах, пишет Variety. В нем оказались первые кадры третьего сезона сериала «Эфория»

Премьера состоится в апреле. В ролике Ру Беннетт в исполнении Зендайи танцует с другими женщинами на вечеринке, а затем сидит одна в церкви. «Пути назад нет», — говорит она. На другом снимке Ру бежит по улице, оглядываясь через плечо, как будто за ней гонятся. «Спустя несколько лет после окончания средней школы я не знаю, была ли жизнь именно такой, какой я хотела», — говорит она позже в тизере.





 

Источник: HBO

На других кадрах Лекси (Мод Апатоу)  улыбается мужчинам на  вечеринке, а Мэдди (Алекса Деми) поправляет макияж. Далее в тизере Нейт (Джейкоб Элорди) танцует перед телевизором в расстегнутой рубашке, Кэсси улыбается в костюме животного, а Джулс (Хантер Шейфер) откидывает голову на спинку сиденья. 

Новость дополняется

