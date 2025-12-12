Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»

Телеканал HBO опубликовал промо-ролик о своих будущих проектах, пишет Variety. В нем оказались первые кадры третьего сезона сериала «Эфория»



Премьера состоится в апреле. В ролике Ру Беннетт в исполнении Зендайи танцует с другими женщинами на вечеринке, а затем сидит одна в церкви. «Пути назад нет», — говорит она. На другом снимке Ру бежит по улице, оглядываясь через плечо, как будто за ней гонятся. «Спустя несколько лет после окончания средней школы я не знаю, была ли жизнь именно такой, какой я хотела», — говорит она позже в тизере.











