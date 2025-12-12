Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе

Фото: Paramount Pictures

Том Круз не будет снимать фильм на борту МКС. Для съемок нужно было разрешение от федерального правительства и НАСА, однако актер не хотел просить Дональда Трампа об этой услуге, пишет Page Six.

По словам инсайдеров, артист намерен сохранить публичный образ аполитичного человека, который поддерживает десятилетиями. Он не хочет изменять своим принципам даже ради собственного проекта. «Том не хотел этого просить по политическим причинам», — отметил источник.

Еще в 2020 году звезда фильма «Миссия невыполнима» планировал снять фильм в космосе вместе с режиссером «Грани будущего» Дагом Лайманом. Том Круз собирался отправиться на международную космическую станцию и совершить выход в открытый космос во время съемок фильма. Он должен был сыграть «невезучего парня, который оказывается единственным человеком, способным спасти Землю».

Полет актера был запланирован на октябрь 2021 года, но производство отложили из-за пандемии коронавируса. Том Круз мог бы стать первым гражданским лицом, которое совершит выход в открытый космос за пределы МКС.

Первым художественным фильмом, для которого съемочная команда отправилась в космос, стал «Вызов» российского режиссера Клима Шипенко. Он вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким провел в октябре 2021 года на МКС 12 суток. Однако во время съемок никто из съемочной группы не выходил со станции в открытый космос.

