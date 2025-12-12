Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»

«Каро Премьер» поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Убежища» ― экшн-триллера с Джейсоном Стэтемом. В российский прокат фильм выйдет 5 февраля, через неделю после мировой премьеры.
Стэтем играет бывшего элитного военного, живущего отшельником на отдаленном шотландском острове. Во время шторма он спасает из моря девочку, что приводит к череде опасных событий. На дом героя совершается нападение, и затворнику приходится бежать вместе с невольной напарницей. Персонажу Стэтема предстоит столкнуться со своим темным прошлым.
В фильме также снимались Билл Найи, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Дэниел Мейс и Боди Рей Бретнак. Режиссером выступил Рик Роман Во («Падение ангела», «Гренландия»).
В следующем году Стэтем снимется в новой картине Гая Ричи ― экшн-триллере «Viva La Madness» по книге Дж.Дж.Коннолли. Для творческого дуэта это будет уже шестой совместный фильм.