В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox

Власти Томска согласовали пикет против блокировки игровой платформы Roblox. Он пройдет 4 декабря с 13.00 до 14.00 на улице Высоцкого. Об этом пишет РИА «Томск» со ссылкой на сотрудницу комитета общественной безопасности мэрии. По ее словам, властям поступило несколько уведомлений о проведении пикета на разных участках в центре города, но там пройдут другие мероприятия, поэтому согласовали только одну площадку.
Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах, а потом переносят знакомства в реальную жизнь: «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию». Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.
Блокировка Roblox огорчила и шокировала огромное число российских детей и их родителей. Игра привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. По данным IconEra, в Roblox ежедневно играли около 6,8 млн пользователей из России. По этому показателю РФ уступает лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).
Екатерина Мизулина заявила, что ей поступают десятки тысяч комментариев относительно блокировки различных платформ, в первую очередь Roblox. Она пообещала собрать письма с аргументами против блокировки и направить их в Роскомнадзор. Глава Лиги безопасного интернета также выразила поддержку платформе, написав: «Roblox ❤️». Мизулина также рассказала, что дети в возрасте 8–16 лет массово пишут ей о желании покинуть Россию после решений Роскомнадзора о блокировках.
Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева ― любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева.