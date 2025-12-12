Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox

Иллюстрация: Roblox Corporation

Власти Томска согласовали пикет против блокировки игровой платформы Roblox. Он пройдет 4 декабря  с 13.00 до 14.00 на улице Высоцкого.  Об этом пишет РИА «Томск» со ссылкой на сотрудницу комитета общественной безопасности мэрии. По ее словам, властям поступило несколько уведомлений о проведении пикета на разных участках в центре города, но там пройдут другие мероприятия, поэтому согласовали только одну площадку.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что игра популярна у педофилов, которые знакомятся с детьми во внутренних чатах, а потом переносят знакомства в реальную жизнь: «Дети в игре подвергаются сексуализированным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию». Кроме того, по утверждениям РКН, на игровой платформе массово распространяется пропаганда экстремизма и терроризма.

Блокировка Roblox огорчила и шокировала огромное число российских детей и их родителей. Игра привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. По данным IconEra, в Roblox ежедневно играли около 6,8 млн пользователей из России. По этому показателю РФ уступает лишь США (16,2 млн) и Бразилии (8,9 млн).

Екатерина Мизулина заявила, что ей поступают десятки тысяч комментариев относительно блокировки различных платформ, в первую очередь Roblox. Она пообещала собрать письма с аргументами против блокировки и направить их в Роскомнадзор. Глава Лиги безопасного интернета также выразила поддержку платформе, написав: «Roblox ❤️». Мизулина также рассказала, что дети в возрасте 8–16 лет массово пишут ей о желании покинуть Россию после решений Роскомнадзора о блокировках. 

Roblox ― платформа для совместного творчества, основанная в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года). Со временем она эволюционировала в метавселенную, где пользователи потребляют и создают контент, формируя экономику и социальные связи. Суть платформы заключается в демократизации геймдева ― любой пользователь может создать собственную игру и поделиться ею с друзьями, не имея глубоких навыков геймдева. 

Расскажите друзьям