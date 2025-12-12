Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite

Epic Games анонсировала коллаборацию Fortnite с Ким Кардашьян. Сотрудничество также включает ее бренд Skims.
13 декабря в игре появятся тематические скины, аксессуары и эмоуты. В набор войдут три основных образа Ким Кардашьян, каждый из которых будет иметь несколько альтернативных стилей (включая разные прически и варианты одежды). Общее количество вариаций может превышать восемь.
В эмоутах будет поза Кардашьян с культовой обложки журнала Paper 2014 года. Все предметы будут объединены в набор со скидкой, а дополнительные стили к скинам откроются после покупки основных образов.
Ким Кардашьян анонсировала коллаборацию в своих соцсетях, опубликовав скриншоты и подписав пост: «Увидимся в Fortnite». Ранее Fortnite уже выпускала коллаборацию с брендом Balenciaga.