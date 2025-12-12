Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив

49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса компании «Актион финансы» (входит в группу «Актион»).

Главной причиной такого решения называют нехватку денег, поскольку все свободные средства уходят на операционку и приоритетные проекты в конце года, рассказали 31% респондентов. 

18% респондентов вместо новогоднего корпоратива выберут другую форму празднования. Например, подарки, премии и небольшие тимбилдинги без банкета. 

Кроме того, отказ от проведения корпоратива связывают с кризисами и сокращениями в компании (17%), невыполнением целей по финансовым показателям (11%), принципиальным отказом руководства и отсутствием интереса со стороны сотрудников (по 8%). Самым непопулярным ответом стали сложности с организацией (7%).

Недавно стало известно, что больше половины россиян хотели бы получить на Новый год деньги. Вторым по популярности подарком оказались товары для дома, третьим ― электроника.

