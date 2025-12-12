Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино

Фото: Mattias Krantz

Шведский музыкант и блогер Маттиас Кранц потратил шесть месяцев, чтобы научить осьминога играть на пианино. 

Кранц рассказал The Washington Post, что купил осьминога у португальской рыболовецкой компании. В видео на ютубе, которое посвящено обучению моллюска, музыкант ищет осьминога на корейском рыбном рынке.

Блогер назвал питомца Такояки (или просто Тако) ― так называются корейские шарики из теста с начинкой из осьминога. Вероятно, если бы не Кранц, осьминог стал бы такояки в прямом смысле слова. 

Для моллюска музыкант оборудовал аквариум объемом около 400 литров. Внутри он положил камни, песок, игрушки, установил систему фильтрации воды. По словам музыканта, ему потребовалось время, чтобы заслужить доверие Тако. Еще дольше занял процесс обучения игры на инструменте. 

Блогеру пришлось разработать и распечатать на 3D-принтере специальную музыкальную клавиатуру. Ее клавиши снабжены рычагами, за которые удобно дергать щупальцами. Швед также добавил динамик, с помощью которого Тако смог чувствовать вибрации от своей игры. 

Кранц научил осьминога нажимать на клавиши, привлекая его движением и поощряя едой. Но на долгое время осьминог застрял на одном уровне ― играл только пару нот, после чего переставал. 

Прорыв произошел лишь спустя четыре месяца. Тогда Кранц придумал лифт, доставляющий осьминогу его любимое лакомство ― маленьких крабов. Лифт опускается все ниже после каждой сыгранной ноты. 

Видео: @WashingtonPost/YouTube

Музыкант начал аккомпанировать Тако на гитаре и даже научил его воспроизводить последовательность нот из «Baby Shark». Впрочем, осьминог играет очень медленно и не в нужном ритме. 

По словам морского биолога Дженни Хофмайстер, животное, вероятно, играет не ради удовольствия от искусства, а ради обещанного угощения. «Осьминог не воспринимает ритм. Он не воспринимает темп. Он просто хочет выполнить шаги, которые необходимы, чтобы получить краба», ― пояснила она.

Расскажите друзьям