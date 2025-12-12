Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»

Картина рассказывает о двух сантехниках из Бруклина, Марио и Луиджи, которые попадают в волшебное Грибное королевство. Там Марио вместе с принцессой Пич, Тоадом и Донки Конгом должен спасти брата от злого короля черепах Купа — Боузера.