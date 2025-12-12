В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов

В русском языке в 2025 году зафиксировали 90 новых слов и словосочетаний. Они отражают процессы, «возникающие в языке как в зеркале жизни российского общества», пишет ТАСС со ссылкой на Институт лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН).
Среди новых слов — «лабубомания», «нацмессенджер», «вайб-программирование», «брейнрот-персонаж», «зумерский», «лабубный», «лабубоман». Кроме того, в этом году в русском языке закрепилось словосочетание «банковский абьюзер». Так говорят о человеке, который ищет «выгодные ставки в разных банках» и «переводит деньги с вклада на вклад».
По словам научного сотрудника ИЛИ РАН и руководителя группы Словарей новых слов Валерия Ефремова, после окончательной обработки данных ожидается еще около 200 новых терминов. Например, в ближайшее время в толковые словари также войдут слово «вайб», слова, связанные с аббревиатурой ИИ (искусственный интеллект), и слово «нейросети».
Ефремов отметил, что есть определения, которые появились в русском языке в прошлые годы, но не прижились и быстро из него ушли или еще уйдут. К ним относятся «тамагочи», «бала-баяна» и «квадробер».
Недавно стали известны главные cлова 2025 года. В интернет-голосовании издательства «АСТ» победила «тревожность», а портал «Грамота.ру» выбрал слово «зумер». Психолог Анна Чуксеева рассказала «Афише Daily», почему именно эти термины стали настолько популярными.