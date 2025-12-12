Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине

Шведский музыкант спас осьминога и научил играть его на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24

Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине

Фото: @ksun.tik

Московскую блогершу Ксению Карпову, которой мужчина домогался в метро, признали виновной по его встречному иску. Девушке назначили штраф за то, что она якобы мешала проходу пассажиров. Об этом Карпова сообщила в своем телеграм-канале.

3 декабря неизвестный мужчина подошел к блогерше и шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала ролик на станции метро «Бауманская». Девушка обратилась в полицию, и мужчину вскоре задержали. Однако он подал встречное заявление, в котором обвинил Карпову, что она мешала ему пройти.

Видео: @ksun.tik

11 декабря состоялся суд, на который вызвали Карпову и ее подругу. Девушки были уверены, что едут на процесс в качестве пострадавшей и свидетельницы. Но выяснилось, что суд будет касаться действий блогерши. Иск, который сама девушка подала против мужчины, рассмотрят отдельно на следующей неделе. 

Карповой назначили штраф в 25 тыс. рублей, а ее подруге ― в 20 тыс. По какой именно статье привлекли приятельниц, не уточняется. В судебных документах, по словам девушки, говорится, что она мешала проходу людей, прыгала на платформе и танцевала.

«Там сказано, что нас предупреждали, чтобы мы отошли от поезда, но ничего этого не было. Самое интересное, что там же видео прикреплено, на котором видно, что мы стоим с самого края, около нас нет людей, мы никому не мешали, и что выходит этот чел, когда мы уже не снимали ролик, а просто стояли, и он направляется просто ко мне наискосок», ― поделилась блогерша.

«Нам еще сказали, что все из-за того, что я выложила это видео и оно разлетелось, мы всех на уши поставили. Но это очень странно, потому что под моим видео все поддерживали полицию», ― отметила она. 

Ее подруга добавила: «Неприятно осознавать, что мы пошли просить помощи у закона, а получилось, что виноваты почему-то мы».

Карпова не признала вину и будет подавать апелляцию. «Странно, если ситуация не вернется в хорошее русло и будет иметь плохой итог. Я не хотела такой посыл нести в массы, что все безнадежно», ― сказала девушка. 

Расскажите друзьям