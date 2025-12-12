Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»

Согласно официальному описанию, это будет триллер о тайной многовековой войне между двумя организациями — Ассасинами (борцами за свободную волю) и Тамплиерами (сторонниками контроля над человечеством). Действие будет разворачиваться в разные исторические эпохи, а персонажи, по заявлению создателей, будут отличаться от героев игр.