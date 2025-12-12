Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»

Netflix утвердил актрису Лолу Петтикрю на одну из главных ролей в предстоящем сериале по вселенной видеоигр Assassin’s Creed. Об этом сообщает Deadline.
В проекте она составит пару актеру Тоби Уоллесу. Сериал представит новое прочтение известной франшизы.
Согласно официальному описанию, это будет триллер о тайной многовековой войне между двумя организациями — Ассасинами (борцами за свободную волю) и Тамплиерами (сторонниками контроля над человечеством). Действие будет разворачиваться в разные исторические эпохи, а персонажи, по заявлению создателей, будут отличаться от героев игр.
Производство сериала под руководством шоураннеров Роберто Патино и Дэвида Винера планируется начать в 2026 году в Италии, которая станет одной из ключевых локаций.
Игровая франшиза стартовала в 2007 году и с тех пор продалась тиражом более 230 млн копий по всему миру. Последняя игра серии, Assassin’s Creed: Shadows, вышла в 2025 году.
В играх серии Assassin’s Creed рассказывается о войне между соперничающими тайными орденами Ассасинов и Тамплиеров. Они используют передовые технологии, чтобы получить доступ к генетическим воспоминаниям Ассасинов из разных периодов прошлого и найти могущественные артефакты под названием «Частицы Эдема».