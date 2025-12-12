Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи

Аниматоры и сценаристы отреагировали на сотрудничество Disney и OpenAI настороженно. Президент Animation Guild Дэнни Лин заявила, что вопрос компенсации художников станет одной из ключевых тем для профсоюза: хотя аниматоры не владеют правами на персонажи Disney, именно их работа делает этих героев существующими и коммерчески ценными. По ее словам, использование ИИ не должно обесценивать вклад людей, создавших визуальный облик и потенциал франшиз.