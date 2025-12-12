Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи

The Walt Disney Company инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать персонажи из своих франшиз, включая Pixar, Marvel и «Звездные войны». Об этом сообщает Reuters.
В начале следующего года Sora и ChatGPT Images начнут создавать видео с персонажами Disney, такими как Микки-Маус, Золушка и Муфаса. При этом соглашение запрещает использовать внешность и голоса конкретных актеров.
«Благодаря сотрудничеству с OpenAI мы будем взвешенно и ответственно расширять охват наших историй с помощью генеративного ИИ, уважая и защищая создателей и их работы», — заявил генеральный директор Disney Боб Айгер.
По словам источника, знакомого с ходом переговоров, Айгер и глава OpenAI Сэм Альтман начали обсуждать сотрудничество еще несколько лет назад: они рассматривали способы продемонстрировать потенциал генеративного ИИ в сочетании с персонажами и историями Disney.
До официального запуска OpenAI предоставила студии ранний доступ к своему инструменту генерации изображений Sora, сообщил собеседник Reuters. По его словам, Disney сочла OpenAI готовой к конструктивному диалогу.
Айгер частично представил эту стратегию в ноябре во время звонка инвесторам. Тогда он заявил, что пользователи Disney+ смогут генерировать с помощью ИИ видео, в основном короткие.
По соглашению с OpenAI часть пользовательских видео будет доступна на Disney+ ― так стриминг хочет воспользоваться растущей популярностью коротких видео. Медиаконгломерат также получил право увеличить свою долю в OpenAI в будущем, если сочтет это выгодным.
Компании будут использовать модели OpenAI для создания новых продуктов и пользовательских сценариев, в том числе для подписчиков Disney+. Кроме того, Disney внедрит ChatGPT для своих сотрудников.
Сделка также предусматривает защитные ограничения, чтобы персонажи не изображались в неподобающих ситуациях. По словам источника Reuters, Disney планирует использовать инструменты OpenAI и для внутренних задач — в частности, для повышения эффективности.
Аниматоры и сценаристы отреагировали на сотрудничество Disney и OpenAI настороженно. Президент Animation Guild Дэнни Лин заявила, что вопрос компенсации художников станет одной из ключевых тем для профсоюза: хотя аниматоры не владеют правами на персонажи Disney, именно их работа делает этих героев существующими и коммерчески ценными. По ее словам, использование ИИ не должно обесценивать вклад людей, создавших визуальный облик и потенциал франшиз.
Гильдия сценаристов США (WGA) заняла еще более жесткую позицию. Ее представители намерены обсудить с Disney, в какой мере труд сценаристов будет задействован в пользовательском ИИ-контенте. Они заявили, что сделка выглядит как одобрение кражи их работ. По мнению руководства WGA, Disney передает ценность созданного сценаристами контента технологической компании, которая выстроила свой бизнес на использовании чужого творческого труда.