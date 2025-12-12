Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»

10 декабря в возрасте 50 лет умер актер озвучивания и комик Джеффри Гарсия. Об этом рассказал его сын.
Причина не уточняется. По данным TMZ, Гарсия боролся с рядом проблем со здоровьем, включая пневмонию и инсульт.
Карьера Гарсии была тесно связана с франшизой Nickelodeon. Он озвучивал энергичного и эксцентричного Рамона (Шина) Эстевеса в мультсериале «Приключения Джимми Нейтрона» и его спин-оффе «Планета Шин».
Помимо этого, у актера были роли в таких анимационных проектах, как «Делай ноги» и «Рио». Он также снимался в игровых сериалах «Опасные умы» и «Мистер Бокс Офис» и на протяжении всей жизни выступал со стендапом.
В прощальном посте сын назвал отца «уникальной душой», лучшим другом и героем. «Он верил в меня так, как никто другой. Его талант был поистине уникальным… Он оказал огромное влияние на жизнь людей по всему миру», — написал Джоджо Гарсия.
Коллега Гарсии по франшизе Nickelodeon, актриса Деби Дерриберри (озвучка Джимми Нейтрона), также выразила соболезнования, отметив, что он «всегда был самым смешным человеком в комнате». Ее слова поддержал и другой актер проекта, Роб Полсен.